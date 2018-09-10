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Экономика / Бизнес
11.09.2018

На площадках ГУФСИН по Иркутской области могут запустить лесопереработку

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Четыре лесоперерабатывающие компании заинтересовались возможностью размещения производств на площадках ГУФСИН по Иркутской области. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь.

Он напомнил, что недавно в посёлке Марково состоялось выездное заседание нескольких комитетов при ТПП Восточной Сибири, где предпринимателям рассказали о потенциале исправительных учреждений и показали несколько цехов. Учреждения готовы сотрудничать с организациями различных форм собственности в части предоставления производственных мощностей, цехов, рабочей силы, сообщает пресс-служба организации.

По словам председателя комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства при ТПП Восточной Сибири Дмитрия Донского, сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего сотрудничества с исправительными учреждениями, идет выбор площадок. В частности, представители четырех компаний посетили цеха в ангарской колонии, планируют также побывать в Усть-Куте и Тайшете.

– Интерес у предпринимателей появился. Сейчас мы смотрим площадки, анализируем условия, ведем переговоры, после чего будет принято решение об открытии предприятий на этих площадках, – отметил Дмитрий Донской.

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