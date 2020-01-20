На сто с лишним тысяч рублей оштрафовали несколько пунктов приема древесины в Приангарье за нарушения

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал четырех индивидуальных предпринимателей в Иркутской области за нарушения действующего законодательства на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Общая сумма штрафов составила более ста тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в Аларском районе на трех пунктах документацию, которую необходимо вести в силу требований законодательства, предъявляемых к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, вели ненадлежащим образом либо вообще не занимались ею.

Кроме того, при проверке одного из пунктов установлено, что на его территории складируется древесина, пиломатериал, лесозаготовительная техника, грузовой автотранспорт. В книгах учета принятой, отгруженной и переработанной древесины внесены сведения за февраль 2019 года, при этом давность рубки древесины, находящейся на пункте, не совпадает со сведениями, указанными в книгах. Это подтвердил и специалист Территориального управления регионального министерства лесного комплекса по Аларскому лесничеству. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины, на пункте отсутствуют. Полиция проводит проверку.

Кроме того, выявлена незаконная рубка лесных насаждений в квартале 4 Заречной дачи Заречного участкового лесничества. Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.