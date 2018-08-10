ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
09.08.2018

На третий Братский экономический форум открыта регистрация

Братск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте Братского экономического форума (БЭФ), который будет проходить 20-21 сентября 2018 года, открыта регистрация на участие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заявки на участие в форуме будут приниматься до 5 сентября. Помимо регистрации, на сайте форума можно посмотреть всю информацию о предстоящем мероприятии: программу, состав спикеров, условия участия, план расстановки выставочной экспозиции, получить свежие новости, говорят в администрации Братска.

Участников форума в этом году ждут выступления спикеров федерального и регионального уровня, 15 часов мастер-классов и лекций для представителей бизнеса и муниципалитетов, площадка для установления новых бизнес-контактов, ярмарка-продажа продукции местных товаропроизводителей по сниженным ценам.

Партнерами БЭФ в этом году выступили En+ Group и Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ. В ближайшее время оргкомитет форума представит подробную программу форума и информацию о спикерах.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

http://bef2018.ru/
Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске