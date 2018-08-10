На третий Братский экономический форум открыта регистрация

Братск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте Братского экономического форума (БЭФ), который будет проходить 20-21 сентября 2018 года, открыта регистрация на участие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заявки на участие в форуме будут приниматься до 5 сентября. Помимо регистрации, на сайте форума можно посмотреть всю информацию о предстоящем мероприятии: программу, состав спикеров, условия участия, план расстановки выставочной экспозиции, получить свежие новости, говорят в администрации Братска.

Участников форума в этом году ждут выступления спикеров федерального и регионального уровня, 15 часов мастер-классов и лекций для представителей бизнеса и муниципалитетов, площадка для установления новых бизнес-контактов, ярмарка-продажа продукции местных товаропроизводителей по сниженным ценам.

Партнерами БЭФ в этом году выступили En+ Group и Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ. В ближайшее время оргкомитет форума представит подробную программу форума и информацию о спикерах.

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