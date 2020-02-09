На животноводческих фермах в Аларском районе нашли грубые нарушения экологических норм

Аларский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура по результатам проверки девяти животноводческих ферм в Аларском районе выявила грубые нарушения законодательства об отходах животноводства, ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Животноводческие предприятия являются потенциальным источником загрязнения почвы органическими массами, содержащими биогенные элементы, возбудителей болезней, опасных для животных и человека, – поясняют в прокуратуре.

Между тем, подвергшиеся проверке сельхозтоваропроизводители, игнорируя требования закона, складировали отходы производств непосредственно на почву без проведения мероприятий по карантированию и обеззараживанию. Лабораторный контроль, паразитологические исследования, подтверждающие безопасность складируемого навоза, не проводились. Животные содержались в помещениях, где одновременно производился убой скота. Биологическими отходами кормили поголовье.

Таким образом, отмечают в прокуратуре, грубые нарушения экологических и ветеринарных требований создали угрозу распространения заболеваний, опасных для человека.

Кроме того, подчеркивают в ведомстве, ни одно из девяти предприятий не установило санитарно-защитную зону в целях уменьшения негативного воздействия загрязнения на атмосферный воздух.

На каждую из организаций природоохранная прокуратура подала иски в суд с требованиями об устранении нарушений. В отношении четырех предприятий иски удовлетворены, еще пять гражданских дел находятся на рассмотрении. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 281 тысяча рублей.