Налоговая служба: налог на доходы физлиц в Приангарье собирают быстрее, чем растет зарплатный фонд

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Темп роста сбора налога на доходы физических лиц в Иркутской области за семь месяцев 2018 года составил 113%, повысившись более чем на 3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше темпа роста фонда заработной платы в регионе, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. В январе-июле 2018 года в бюджет Иркутской области поступило 87 млрд рублей налоговых платежей. Из этих поступлений 74% доходов обеспечено налогом на прибыль и НДФЛ. Отмечается, что объем платежей оказался выше уровня аналогичного периода 2017 года на 12 млрд рублей или на 16%. При этом 39% прироста приходится на налог на прибыль организаций. Как отмечают в налоговой службе, из всех поступлений 77% составили федеральные налоги, региональные – 15%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – 6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 40% доходов, и НДФЛ – 34%. Кроме того, доля имущественных налогов составила 17%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6%. Платежи налога на прибыль организаций составили 34 млрд рублей, что почти на 5 млрд рублей или на 15% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам – на 3 млрд рублей или 27% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников). – Акцизов за семь месяцев 2018 года поступило 8 млрд рублей, что на 592 млн рублей ниже уровня аналогичного периода 2017 года. Снижение поступлений на 7% связано с изменением нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в территориальный бюджет с 62% в 2017 году до 57% в 2018 году. Кроме того, в 2018 году возвращены акцизы на прямогонный бензин в сумме 213 млн рублей. Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 774 млн рублей и снизились почти на 2%, что, главным образом, обусловлено уменьшением поступлений по предприятию-участнику регионального инвестиционного проекта, – сообщили в региональном УФССП. Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 14 млрд рублей и более чем на один миллиард рублей или 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по земельному налогу на 186 млн рублей или на 12%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 151 млн рублей или на 7%, а также по налогу на имущество физических лиц – на 45 млн рублей или на 28%. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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