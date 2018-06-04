Налоговые льготы инвестпроектам в Иркутской области будут предоставлять избирательно

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области льготы по налогу на прибыль предлагают предоставлять только региональным инвестпроектам, включённым в специальный реестр. Законопроект приняли в первом чтении на сессии Заксобрания 5 июня.

Такой подход поможет избежать существенных потерь бюджета Иркутской области, заявил зампред правительства региона Антон Логашов. Также законопроект предусматривает адресность льгот. Их можно будет получить только после заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с Иркутской областью.

К потенциальным льготополучателям устанавливается ряд требований. Во-первых, объём вложений должен быть на уровне от 50 млн до 4 млрд рублей, во-вторых, учитывается доля инвестиций от общей остаточной стоимости основных средств, в-третьих – прирост налогооблагаемой базы. Получить преференции можно только при выполнении всех условий.

– Введение новой категории льготополучателей позволит осуществить поэтапную отмену льгот для отдельных видов экономической деятельности к 2021 году, сделав более прозрачным механизм предоставления льгот. Это произойдёт за счёт того, что при заключении СПИК за инвестором будет закреплено обязательство достигнуть определённых показателей, – пояснил Антон Логашов.

Как отметила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, зампред Заксобрания Наталья Дикусарова, проект очень существенный и серьёзный, есть замечания от депутатского корпуса.

– Если коснуться отдельных моментов темы СПИКов, то мы считаем, что условия их заключения должны быть предусмотрены законодательством Иркутской области. Это должна быть видимая, прозрачная процедура, установленная именно законом, чтобы мы могли как можно более публично обсуждать эти процедуры, видеть и понимать, как они будут работать на территории Иркутской области, – сказала депутат.

Она отметила, что на сегодня уже достигнут ряд договорённостей по поправкам, которые необходимо принять во втором чтении.