Наталья Дикусарова: работа над бюджетом Иркутской области-2020 будет жесткая и кропотливая

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении. Документ рассматривался 20 ноября на заседании сессии Законодательного собрания Иркутской области. У депутатов по формированию бюджета возникло много вопросов. В частности, вновь возникли сомнения в сбалансированности и эффективности госпрограмм в отсутствие готовой стратегии социально-экономического развития региона. Депутат Антон Романов усомнился в том, насколько устойчиво нынешнее экономическое положение региона, в связи с которым Приангарье выходит из числа дотационных субъектов РФ. Так, в 2020 году регион получит на 3,8 млрд рублей меньше, чем раньше, а в 2022 году в федеральном бюджете дотация Иркутской области вообще не запланирована. Артем Лобков отметил, что в бюджете не учтено постановление правительства РФ, направленное на развитие здравоохранения и привлечение среднего медицинского персонала. Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова отметила сложную ситуацию с субсидированием территорий. – Муниципалитеты поделены на группы дотационности, самая тяжелая и печальная из них – четвертая. Они не могут делать ничего – не могут сами решать вопросы со своими бюджетами, у них не может быть своих финансовых специалистов, они обременены соглашениями с Иркутской областью, не позволяющими, в том числе, корректировать зарплаты, – пояснила она. – И если в 2019 году 40 с небольшим муниципальных образований первого уровня было в четвертой группе, то мы сейчас доуправлялись до того, что в следующем году их будет больше 200. Кроме того, в эту группу дотационности попал один район. Из первой группы во вторую тоже перешли несколько крупных МО. В связи с этим, отметила депутат, к субсидиям для муниципалитетов очень много вопросов. – По большей части субсидий есть замечания и предложения у АМО, по субсидии на заработную плату есть много вопросов у нас, – подчеркнула Наталья Дикусарова. – Если принять эту субсидию в таком виде на 12 месяцев, то территории не будут ничем заниматься, кроме выплаты зарплаты – ни проектировать, ни строить. Она отметила ряд других моментов, на которые не запланированы средства, даже несмотря на письма прокуратуры о неисполнении законодательства. – Говорят, что будут поправки, – сказала председатель бюджетного комитета о правительстве Иркутской области. – Вы работали над бюджетом полгода – какие поправки? Вы не знали, что у нас закон о ТКО уже работает, или что у нас свалки несанкционированные есть? И таких вопросов – масса. Из обращения, которое готовили все депутаты, учтено процентов двадцать – видимо, просто совпали. Парламентарий резюмировала, что в первом чтении бюджет принимать все же надо. – Но во втором чтении работа будет жесткая и кропотливая, – заключила она. Доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 185,1 млрд рублей и 189,3 млрд рублей соответственно, расходы в 2020 году составят 184,6 млрд рублей, на два последующих года – 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. В следующем году в регионе будет действовать 21 одна государственная программа, на реализацию которых предусмотрено 181,6 млрд рублей. На сбалансированность местных бюджетов ежегодно предлагается направлять 8,4 млрд рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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