Новый год без пожаров: иркутянам рекомендуют не покупать пиротехнику в стихийных точках продажи

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовала профилактическая операция «Новый год», нацеленная на предотвращение несчастных случаев и пожаров, связанных с использованием пиротехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудники ведомства вместе со Службой потребительского рынка и лицензирования региона и полицией в совместных рейдах по местам хранения и реализации пиротехнической продукции проверяют новогодние базары и другие места продажи.

Всего на контроле надзорных органов МЧС России в Иркутской области находятся больше 1,4 тысячи объектов. Это 1,3 тысячи мест с массовым пребыванием детей, 87 мест реализации и хранения пиротехники, 10 объектов проведения общероссийской новогодней елки.

– С началом активной подготовки к новогодним и рождественским праздникам в декабре традиционно возрастает спрос на пиротехнические изделия. При этом в погоне за спецэффектами многие забывают, насколько опасны фейерверки, салюты, петарды. В их основе – пиротехнические составы – смеси горючих веществ и окислителей. Они легко воспламеняются и требуют повышенного внимания при обращении с ними, –прокомментировал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

По его словам, стихийные места продажи, где может «всплыть» продукция сомнительного качества появляются, как правило, именно в последние дни декабря в местах с повышенной проходимостью. В МЧС рекомендуют отдавать предпочтение круглогодичным магазинам, которые не исчезают после 31 декабря, и торговым точкам на специализированных ярмарках.

– Они находятся во всех реестрах контролирующих органов, предприниматели дорожат репутацией – реализуют качественную продукцию, соблюдают условия ее хранения и требования безопасности, – говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас сотрудники обследуют места хранения и реализации пиротехнических изделий, электрических гирлянд, соответствие продукции сертификационным требованиям, проводят противопожарные инструктажи с должностными лицами, задействованными в проведении новогодних мероприятий.

Напомним, места торговли пиротехникой в Иркутской области также проверяют активисты иркутского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».