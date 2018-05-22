Объем кредитов малому предпринимательству в Приангарье за 2017 год вырос на 42 процента

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем банковских кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Иркутской области, за 2017 год составил 102 миллиарда рублей, достигнув докризисного уровня 2014 года. При этом в целом по России прирост показателя не превысил 15%.

Как сообщила на круглом столе 22 мая начальник сводно-экономического отдела Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России Марина Авдеева, в первом квартале 2018 года рост кредитования продолжился и составил 2%. При этом удельный вес просроченных ссуд в общем кредитном портфеле на 1 апреля составляет 10%, что существенно ниже общероссийского уровня в 15%. По словам представителя Банка России, таким итогам способствовало смягчение условий банковского кредитования, рост конкуренции на кредитном рынке, изменение приоритетов в политике банков и снижение ключевой ставки Банка России.

– Кредитование малого и среднего бизнеса сопровождается для банков определенными рисками. У этой категории может быть похуже ситуация с залогами, с обеспечением кредита. Очень часто такие предприятия не имеют кредитной истории, которая бы тоже помогла банкам их правильно оценить, решить вопрос с созданием резерва под эту ссуду. Несмотря на это, для малого бизнеса снижались требования к обеспечению кредита, размеры дополнительных комиссий, а также расширялся спектр направлений кредитования, – отметила Марина Авдеева.

В свою очередь, анкетирование банков региона показало, что смягчение условий кредитных учреждений стало возможным благодаря изменению приоритетов в политике банков.

– Развитие страны в целом тесно связано с развитием сегмента малого предпринимательства. В России достаточно велика доля крупных предприятий, поэтому для повышения конкуренции в экономике, конечно, необходимо, прилагать усилия к развитию малого бизнеса, – пояснила эксперт.

Кроме этого, к числу факторов, приводящих к смягчению условий кредитования малого и среднего предпринимательства, банки отнесли снижение ключевой ставки Банка России. За 2017 год она снижалась шесть раз, с 10 до 7,75%. С 26 марта этого года ключевая ставка составляет 7,25%. Немалую услугу оказало и улучшение ситуации в нефинансовом секторе. В прошлом году в регионе отмечалась позитивная динамика практически всех показателей социально-экономического развития региона, в том числе инфляция снизилась до исторического минимума – 2,7% (в 2016 году – 6,7%).

Конкретным примером роста деловой активности малого бизнеса поделился директор по клиентской работе филиала Банка ВТБ Андрей Панфилов. По его словам, в 2017 году кредитный портфель банка по малому бизнесу в регионе увеличился на 31%, что в денежном выражении составило около 30 миллиардов рублей. Основными отраслями роста стали фармацевтика, сельское хозяйство, золотодобыча и металлургия. При этом в оживлении рынка эксперт отметил возрастающую роль государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.