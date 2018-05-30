Объявлен тендер на строительство производственной базы на ИАЗе

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Корпорация «Иркут» объявила тендер на строительство производственной базы для нужд своего филиала – Иркутского авиационного завода.

Как сообщает Ростендер , стоимость работ оценивается в 1 млрд 439 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 13 июня 2018 года. Итоги аукциона по выбору подрядчика планируют подвести 29 июня этого года.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит, в частности, построить ангары «для отработки самолета МС-21» и административно-производственный корпус для летно-испытательного подразделения.