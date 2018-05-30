|Экономика / Бизнес
|31.05.2018
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Объявлен тендер на строительство производственной базы на ИАЗе
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Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Корпорация «Иркут» объявила тендер на строительство производственной базы для нужд своего филиала – Иркутского авиационного завода.
Как сообщает
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит, в частности, построить ангары «для отработки самолета МС-21» и административно-производственный корпус для летно-испытательного подразделения.
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