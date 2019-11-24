Очередная фирма незаконно вывезла в Китай из Приангарья партию пиломатериалов более чем на 31 миллион рублей

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Китай из Иркутской области в 2017-2018 годах вывезли почти 4 тысячи кубометров пиломатериалов общей стоимостью более 31 млн рублей по подложным документам. Возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью в рамках внешнеэкономического контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией (КНР) с декабря 2017 года по апрель 2018 года подало на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни 35 электронных экспортных деклараций на вывоз товара в Китай. В них были заявлены распиленные вдоль пиломатериалы различных пород – сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, березы бородавчатой – общим объемом около 3,7 тысяч кубометров, общей рыночной стоимостью 31,3 млн рублей.

В качестве изготовителя лесоматериалов в декларациях на товары была указана одна и та же компания, у которой, согласно заявленным в декларациях недостоверным сведениям и представленным фиктивным договорам купли-продажи, и была приобретена фирмой-лесоэкспортером древесина, вывозимая в Китай.

– Фирма представила недействительные, заведомо подложные документы на древесину неизвестного происхождения. Кроме того, на счета российских банков в предусмотренный внешнеэкономическим контрактом срок не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, – пояснила начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина.

Уголовные дела возбуждены по факту контрабанды стратегически важного товара в крупном размере и факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.