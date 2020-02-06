Охотники Приангарья, помогающие отстреливать волков, без очереди будут получать охотбилет на других зверей

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Охотники Приангарья, помогающие отстреливать волков, без очереди будут получать охотничьи лицензии на других зверей. Так региональное министерство лесного комплекса надеется снизить популяцию хищников и защитить жителей области от угрозы нападения. Об этом на пресс-конференции 7 февраля рассказал временно замещающий должность замминистра лесного комплекса Приангарья Степан Пересыпкин. – Динамика особей волка такова: в 2017 году их насчитывалось 5372 особи, в 2018 – 4690 штук, в 2019 году численность выросла до 5547 особей. Ученые выяснили, что оптимальная численность для нашего региона – около двух тысяч волков. Следовательно, ситуация продолжает оставаться стабильной тяжелой, – отметил Степан Пересыпкин. Чтобы обезопасить жителей региона от нападений диких животных и сохранить количество копытных, министерство регулирует численность хищников. В 2019 году принято 98 решений о регулировании, под отстрел должны были пойти более трех тысяч волков. Однако охотники добыли всего 52 особи. Такая низкая активность связана с тем, что в России разрешена только оружейная охота. Применение яда – фторацетат бария – запретили еще в 2005 году, с его помощью добывали до 60% волков, в 2012 законодательно запретили ногозахватные капканы, на которые приходилось около 30% от всех добытых особей. Оружейная охота – удовольствие дорогое, поэтому без дополнительного стимула никто не будет заниматься регуляцией численности волков. Поэтому в регионе существуют меры поддержки. На 2020 год в областном бюджете заложено 3 миллиона рублей на выплаты охотникам, которые добудут и принесут специалистам лесного комплекса волчьи шкуры. За каждую сейчас выплачивают по 20 тысяч рублей без вычета НДС. Кроме того, Минлеса подготовило и отправило на согласование в правительство Иркутской области ряд поправок в областной закон об охоте. – В нем предусмотрено поощрение охотников-любителей, принимающих активное участие в регулировании численности, в виде выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов на льготных основаниях. То есть когда закон будет принят, охотники смогут без очереди получить разрешение на добычу копытных животных, пернатой дичи или пушнины. Так мы думаем привлечь больше охотников, которых сейчас в регионе больше 90 тысяч, – добавил заместитель начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса Иркутской области Павел Минченко. Также в Государственной Думе рассматривают поправки в Лесной кодекс, благодаря которым региональные министерства лесного комплекса смогут регулировать численность волков в зеленых лесопарковых зонах – территориях вокруг населенных пунктов. Сейчас в этих местах любая охота запрещена, но если поправки в кодекс будут приняты, то в этих зонах можно будет отстреливать хищников, представляющих угрозу местным жителям. Специалисты Минлеса отметили, что с начала 2020 года в Иркутской области принято уже два решения о регулировании численности особей волков в Братском районе и может быть принято по отношению к Баяндаевскому району, если информация об угрозе местным жителям подтвердится. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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