Основные объекты обустройства Ковыктинского месторождения начнут возводить в 2020 году

Иркутск, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), - Возведение основных объектов обустройства Ковыктинского месторождения начнется с 2020 года. Это установки комплексной подготовки газа, газопроводы, шлейфы, объекты энергетики, дороги и др. Об этом 12 октября в рамках «круглого стола» комитета Государственной Думы по энергетике сообщил генеральный директор «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

- В этом году мы ввели в эксплуатацию новую электростанцию для собственных нужд, завершаем реконструкцию опытной установки подготовки газа, модернизируем сети энергоснабжения, контроля и автоматики, новые системы пожарной сигнализации, пожаротушения, - отметил он.

Значительную часть объектов проекта уже ввели в эксплуатацию, оставшаяся находится в высокой степени готовности, ее сдадут в конце 2018 – в начале 2019 года. Главная цель опытно-промышленной разработки, которая ведется с 2011 года, - подготовка месторождения к полномасштабному освоению, напомнил Андрей Татаринов. Все производственные объекты, расположенные на газовом промысле, построены с прицелом на большую Ковыкту.

- В 2015 году мы приступили к разработке инвестиционного проекта по обустройству Ковыктинского месторождения. Сейчас полным ходом идет разработка проектной документации по первому этапу. Ее передали на экспертизу, - сообщил представитель компании.

В 2019 году начнется бурение первых скважин для строительства первоочередных объектов обустройства месторождения, в том числе временных зданий и сооружений, полигонов, водозаборов, очистных сооружений. Для этого уже в 2018 году будут делать отсыпку кустовых площадок и объездных дорог. А для завоза тяжелых буровых станков приступили к реконструкции 80 км дороги между поселками Магистральный и Жигалово. На этом участке необходимо построить 14 мостовых переходов.

Напомним, ввод месторождения в промышленную эксплуатацию предусмотрен в конце 2022 года с началом подачи газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» в 2023 году с 5 млрд куб. м в год. Всего проект предусматривает пять установок комплексной подготовки газа, из которых три вводятся в первые три года промышленной разработки. Из 514 скважин в первые 25 лет промышленной разработки вводятся 289.

Максимальный уровень добычи газа на данном месторождении – 25 млрд куб. м газа в год. Максимальный объем производства стабильного газового конденсата – более 1,2 млн тонн в год. Значительную часть этого конденсата предполагается оставить в Иркутской области для переработки на «Саянскхимпласте».

Также Андрей Татаринов сообщил, что вопрос о строительстве газопровода от Жигалово до Саянска и Иркутска будут прорабатывать после результатов технико-экономического обоснования создания газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории.