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25.05.2018

Пашни Иркутской области засеяли уже больше, чем наполовину

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уже посеяно 263,8 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 59% от запланированного объёма, 14,2 тысяч га рапса или 71% от плана, 502,2 га овощей – 50,2% от запланированного объёма. Высажено 2,4 тысяч га (55,3 % к плану) картофеля. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Перед аграриями области в этом году стоят задачи произвести зерна – 880 тысяч тонн, картофеля – 599 тысяч тонн, овощей – 158 тысяч тонн, кроме того, необходимо заготовить на одну условную голову скота не менее 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

Сейчас в регионе подготовлено 81% кондиционных по всем показателям семян зерновых и зернобобовых культур, приобретено 19,5 тысяч тонн азотных, 5,7 тысяч тонн сложных удобрений, что на 1,9 тысяч тонн больше уровня прошлого года, говорят в правительстве Иркутской области.

Для повышения качества кормовой базы в Иркутской области увеличены площади посева кормовых культур на 5,8 тысяч га. В целом площадь посевов кормовых культур в 2018 году составит 99,8 тысяч га, в настоящее время уже засеяно 19,9 тысяч га.

В этом году в Иркутской области акцент сделан на экспорт рапса, в связи с чем площадь посева этой культуры будет увеличена на 7 тысяч га и составит 20 тысяч га.

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