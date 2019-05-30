Первый магазин сети «Продукты Приангарья» открыли в Иркутской области

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме открылся первый в Иркутской области магазин торговой сети «Продукты Приангарья». Планируется, что до конца года торговые точки «Продукты Приангарья» будут открыты в Ангарске и Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Продукты Приангарья» – официальный товарный знак, которым с 2015 года отмечается продукция, произведенная на территории Иркутской области, прошедшая конкурсный отбор и строгий контроль соответствия всем требованиям законодательства в области пищевого производства. Бренд уже снискал популярность у жителей региона и стал символом качества и безопасности. Сегодня правом на его использование обладают свыше 40 иркутских организаций: как крупных производителей, так и фермерских хозяйств, осуществляющих производство продовольственных товаров.

Первая торговая точка сети открыта на базе предприятия-обладателя регионального торгового знака, выпускающего мясную продукцию под брендом «Зиминские колбасы». Однако, как сообщил директор предприятия Иван Холод, в магазине будет представлена продукция товаропроизводителей со всей области.

При создании торговых объектов сети «Продукты Приангарья», помимо требований к качеству продаваемой продукции и соответствию помещения всем санитарно-эпидемиологическим нормам, учитываются такие аспекты, как удобство расположения и доступа для маломобильных граждан, наличие парковки, время работы, позволяющее пользоваться услугами магазинов людям с разным рабочим графиком. В правительстве Иркутской области рассказали, что ассортимент магазина должен не менее чем на 70% состоять из продукции, произведенной на территории Иркутской области, а торговая наценка на отдельные виды товаров не должна превышать 15%.