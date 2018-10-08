Пикап вместо грузовика и ложные сведения: КСП Приангарья выявила нарушения при использовании грантов на развитие КФХ

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-счетная палата Иркутской области выявила нарушения при использовании средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах в качестве грантов на развитие семейных молочных животноводческих ферм и семейных животноводческих ферм.

Проверка проходила в июне-июле 2018 года на 20 фермах. Ее итоги рассмотрели 9 октября на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания.

В частности, аудиторов удивил «разброс» стоимости строительства таких объектов. Например, молочные фермы обходились получателям грантов в сумму от 6,5 млн рублей до 12 млн рублей, животноводческие – от 3,3 млн рублей до 18 млн рублей. При этом, по словам аудитора КСП Ксении Корень, оценка достоверности сметной стоимости объектов не проводилась.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина пояснила, что это связано с различиями оснащения этих объектов. По ее словам, в регионе создадут так называемый банк типовых проектов, чтобы фермеры могли оценить опыт своих коллег и применить проект на практике.

Аудиторы отметили, что, несмотря на немалую стоимость ферм, все они не оснащены пожарной сигнализацией. Фермы строили подрядчики, у которых не было на это разрешения. Некоторые получатели грантов и вовсе умышленно искажали сведения в предоставляемых на конкурсный отбор документах в своих интересах – получения государственной поддержки. Некоторые работы не были выполнены, а деньги тем не менее фермеры получили.

– Мы также выявили факты участия в КФХ государственных гражданских служащих и лиц, замещающих выборные должности. По этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – пояснила Ксения Корень.

КСП предлагает наладить прием документов на получение грантов через сеть МФЦ. Кроме того, предлагается создать на базе управления федерального казначейства по Иркутской области лицевые счета для получателей грантов, поскольку фермеры в своих интересах используют разные схемы. Например, один из них купил Тойоту Хилус для нужд своего хозяйства. При этом по документам это грузовой автомобиль.

– Фермер купил себе хороший пикап. Видимо, чтобы сено возить, – добавила аудитор.

По словам Натальи Жилкиной, средства переводятся на специальный расчетный счет. При этом банк перечисляет средства гранта только с разрешения министерства.

– Это делается только после представления документов, которые подтверждают факт участия фермера в развитии своего хозяйства. При этом 60% средства гранта на 40% его денег – это семейные животноводческие фермы, 75% на 25% – семейные молочные фермы. Мы ему разрешаем приобрести оборудование только после того, как он свою часть покупки уже оплатил. Средства перечисляются непосредственно поставщику, – пояснила Наталья Жилкина.

Все результаты проверок направлены в правоохранительные органы. Минсельхоз региона, в свою очередь, учел все замечания. Часть из них уже устранили.