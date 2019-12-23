По нарушениям налогового законодательства в Приангарье с начала года возбудили 16 уголовных дел

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области материалы 33 налоговых проверок переданы в следственные органы. Факты предполагаемых нарушений налогового законодательства были выявлены в ходе проверок с января по сентябрь 2019 года, сообщает пресс-служба УФНС по региону.

Представленные материалы в 16 случаях или 49% (с учетом не рассмотренных на начало года) явились поводом к возбуждению уголовных дел либо приобщены к ранее возбужденным делам.

По материалам, переданным в следственные органы Иркутской области, налогоплательщики на стадии доследственной проверки, а также в ходе предварительного следствия возместили ущерб – сумму доначисленных налогов, пеней, штрафов по результатам проверки – в размере свыше 92 млн рублей.