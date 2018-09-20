Почти 200 тысяч иностранных туристов посетили Иркутскую область за восемь месяцев этого года

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти 200 тысяч иностранных туристов посетили Иркутскую область в первые восемь месяцев 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их количество выросло почти на 54%.

Об этом на заседании комитета по туризму при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири сообщила начальник отделения оформления виз и приглашений отдела разрешительно-визовой работы УВН ГУ МВД по Иркутской области Елена Дынкина, сообщает пресс-служба ТПП ВС.

Елена Дынкина отметила, что большая часть туристов, более 132 тысяч человек, приехали в Приангарье из Китая, это больше по сравнению с предыдущим годом на 40%, на втором месте – представители республики Корея – более 16 тысяч человек, что больше на 29%. Из Германии Иркутскую область посетили более 8 тысяч туристов, из Франции – более 3 тысяч из Монголии – более 2 тысяч человек.

В рамках заседания комитета также был рассмотрен вопрос миграционной регистрации туристических групп при прохождении экстремальных маршрутов без размещения на туристических базах. В заседании приняли участие руководители ведущих предприятий Иркутской области из туристической отрасли, эксперты в сфере туризма, а также руководители государственных органов и контролирующих структур.