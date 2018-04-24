Почти 33 миллиона рублей зарплаты вернул работникам «Стальконструкции» сын губернатора Приангарья

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат облпарламента, сын главы региона Андрей Левченко погасил задолженность по зарплате перед работниками ЗАО «Стальконструкция» в полном объеме – 32,9 млн рублей. Уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности, подтвердили Телеинформу в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, в 2016 году Сибирский филиал «Райффайзенбанка» обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать банкротом Андрея Левченко, являвшегося генеральным директором «Стальконструкции». Согласно Банку исполнительных производств, Андрей Левченко задолжал кредитной организации 32 миллиона 390 тысяч 94 рубля 84 копейки. Однако суд вернул исковое заявление, дело осталось без движения.

В настоящее же время, как пояснили в региональном СУ СКР, Андрей Левченко возместил задолженность до судебного заседания, что и «послужило основанием для принятия органами предварительного следствия решения о прекращении уголовного преследования в отношении лица, совершившего такое преступления впервые, и прекращении уголовного дела».

Между тем, этой весной Андрея Левченко все же признали банкротом, но уже по иску компании «КапиталИнвестСтрой». Истец указал на то, что ответчик в качестве индивидуального предпринимателя имеет задолженность в сумме 57 млн 501 тысяч 744,39 рублей.

К слову, ранее имя Андрея Левченко уже неоднократно звучало в СМИ в связи с уголовным делом по факту уклонения от уплаты налогов в качестве гендиректора ЗАО «Стальконструкция». По версии следствия, он отразил в бухгалтерском отчете организации хозяйственные отношения с фирмой-«однодневкой» при выполнении подрядных работ. Создание видимости реальности отношений с фирмой-«однодневкой» повлекло за собой завышение расходов ЗАО «Стальконструкция», заявление необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и неуплату налогов в размере около 3 миллионов рублей. Напомним, уголовное дело в связи с этим завели еще в 2015 году.

Стоит также отметить, что по итогам 2017 года Андрей Левченко стал самым малообеспеченным депутатом ЗС Иркутской области, официально заработав 359,8 тысяч рублей за год.