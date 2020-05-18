Почти 350 безработных заняты в Приангарье на общественных работах

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на общественных работах уже заняты 348 безработных. В целом по региону заключен 231 договор для трудоустройства 805 граждан, временно оставшихся без работы.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову, рабочие места организовали администрации муниципальных образований, городов и сельских поселений, управляющие компании и предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, бюджетные учреждения.

Напомним, что организация общественных работ является региональной мерой поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие. Принимая участие в общественных работах, они будут получать повышенную материальную поддержку, равную максимальному размеру пособия по безработице с учетом районных коэффициентов. В южных территориях Иркутской области выплаты составят 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.

Наталья Воронцова рассказала, что в рамках общественных работ граждане занимаются благоустройством и озеленением населенных пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.

Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства.