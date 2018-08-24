ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
24.08.2018

Почти 500 хозяйств Иркутской области ждут компенсации затрат на ГСМ

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Документы на получение компенсации части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов поступили в министерство сельского хозяйства Иркутской области от 481 сельскохозпроизводителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко Минсельхоз Приангарья внес изменения в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы». По программе из бюджета Иркутской области на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых на технологические цели, выделено 200 млн рублей. Решение вызвано резким повышением цен на топливо в период проведения весенне-полевых работ.

– Новая мера поддержки – компенсация части затрат на приобретение ГСМ – направлена для помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. К нам поступили документы от 481 сельскохозяйственного производителя на площадь ярового сева более 433 тысячи га. Средства областного бюджета будут доведены до аграриев до конца августа, – подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, что также принято решение из резервного фонда правительства Российской Федерации выделить дополнительные средства в связи с ростом цен на ГСМ на несвязанную поддержку в области растениеводства – направление господдержки, в котором учтены мероприятия по финансированию закупа горюче-смазочных материалов. Для Иркутской области предусмотрено 52 млн рублей. С учетом дополнительных средств, выделяемых из бюджета Иркутской области по этому направлению господдержки, аграрии Иркутской области получат дополнительно более 63 млн руб.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске