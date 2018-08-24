Почти 500 хозяйств Иркутской области ждут компенсации затрат на ГСМ

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Документы на получение компенсации части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов поступили в министерство сельского хозяйства Иркутской области от 481 сельскохозпроизводителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко Минсельхоз Приангарья внес изменения в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы». По программе из бюджета Иркутской области на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых на технологические цели, выделено 200 млн рублей. Решение вызвано резким повышением цен на топливо в период проведения весенне-полевых работ.

– Новая мера поддержки – компенсация части затрат на приобретение ГСМ – направлена для помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. К нам поступили документы от 481 сельскохозяйственного производителя на площадь ярового сева более 433 тысячи га. Средства областного бюджета будут доведены до аграриев до конца августа, – подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, что также принято решение из резервного фонда правительства Российской Федерации выделить дополнительные средства в связи с ростом цен на ГСМ на несвязанную поддержку в области растениеводства – направление господдержки, в котором учтены мероприятия по финансированию закупа горюче-смазочных материалов. Для Иркутской области предусмотрено 52 млн рублей. С учетом дополнительных средств, выделяемых из бюджета Иркутской области по этому направлению господдержки, аграрии Иркутской области получат дополнительно более 63 млн руб.