ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Экономика / Бизнес
30.05.2018

Под зиминским селом Буря черные лесорубы спилили 50 сосен

Зиминский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе задержаны четверо черных лесорубов, включая мужчину без документов, дающих право на пребывание на территории РФ. Кроме того, установлена личность предполагаемого организатора криминальной деятельности – это 34-летний предприниматель. Они незаконно спилили 50 сосен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, нелегальная рубка проходила в полутора километрах от села Буря Зиминского района. Задержанным нарушителям – от 22 до 58 лет. В отношении иностранного гражданина решается вопрос о его выдворении с территории РФ. Остальные трое – местные жители.

С места происшествия полицейские изъяли трактор, не имеющий государственных регистрационных номеров, бензопилу и спиленную древесину. Возбуждено уголовное дело.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске