Под зиминским селом Буря черные лесорубы спилили 50 сосен

Зиминский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе задержаны четверо черных лесорубов, включая мужчину без документов, дающих право на пребывание на территории РФ. Кроме того, установлена личность предполагаемого организатора криминальной деятельности – это 34-летний предприниматель. Они незаконно спилили 50 сосен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, нелегальная рубка проходила в полутора километрах от села Буря Зиминского района. Задержанным нарушителям – от 22 до 58 лет. В отношении иностранного гражданина решается вопрос о его выдворении с территории РФ. Остальные трое – местные жители.

С места происшествия полицейские изъяли трактор, не имеющий государственных регистрационных номеров, бензопилу и спиленную древесину. Возбуждено уголовное дело.