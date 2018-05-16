Подписана декларация о взаимодействии между деловым сообществом и правительством Приангарья

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Декларация о координации совместных действий по развитию проектов в области социально-экономического, научного, образовательного, ресурсного, инновационного и культурного потенциала области подписана 17 мая между организациями делового сообщества региона и правительством Иркутской области.

Как сообщает перс-служба Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири, подписание состоялось в рамках Байкал Бизнес форума, который проходит в Иркутске.

Подписи под документом поставили председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, президент союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, руководители областных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» и «Интеллектуальный деловой клуб «Байкальские стратегии». На церемонии подписания присутствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Стороны договорились объединить усилия при анализе, обсуждении и осуществлении действий по развитию социально-экономического, научного, образовательного, ресурсного, инновационного и культурного потенциала области. Предполагается обмен информационными, аналитическими и прогнозными материалами, информацией о деловых и социальных проектах.

В рамках соглашения также будут проводиться консультации по формированию координационных структур и механизмов реализации принятых решений, привлечению к сотрудничеству других предпринимательских объединений.

– Это соглашение уникально. Все наши бизнес объединения договорились о том, что будут работать в одном направлении на благо экономики Иркутской области, координировать свои действия, сочетать программы, планы работы. Все это делается для усиления имеющихся возможностей, чтобы экономика региона развивалась более активно. Проектов много, у нас есть и законотворческие предложения, которые будут этому способствовать, – отметил Алексей Соболь.