|Экономика / Бизнес
|27.04.2018
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Пост бизнес-омбудсмена Иркутской области желают занять ещё два кандидата
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Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ещё два кандидата претендуют на вакантный пост бизнес-омбудсмена Иркутской области. Об этом Телеинформу сообщили источник в Минэкономразвития региона.
О своём желании занять это место заявили председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. В ведомстве подчеркнули, что должность уполномоченного – общественная и не является выборной, потому её займёт человек, которого поддержит предпринимательское сообщество.
Ранее в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов. Однако против его кандидатуры уже высказался экс-омбудсмен Алексей Москаленко, а также несколько представителей бизнес-сообщества.
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