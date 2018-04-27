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Экономика / Бизнес
27.04.2018

Пост бизнес-омбудсмена Иркутской области желают занять ещё два кандидата

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ещё два кандидата претендуют на вакантный пост бизнес-омбудсмена Иркутской области. Об этом Телеинформу сообщили источник в Минэкономразвития региона.

О своём желании занять это место заявили председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. В ведомстве подчеркнули, что должность уполномоченного – общественная и не является выборной, потому её займёт человек, которого поддержит предпринимательское сообщество.

Ранее в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов. Однако против его кандидатуры уже высказался экс-омбудсмен Алексей Москаленко, а также несколько представителей бизнес-сообщества.

ПОДРОБНОСТИ:

  • Минэкономразвития Иркутской области принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена. Опрос начался 25 апреля и продлится до 10 мая включительно.
  • Мнения нужно приносить лично в Минэкономразвития на бумажном носителе по адресу: Иркутск, улица Горького, 31, каб. 337 с 09:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), направлять через факс по телефонам 8(3952) 25-44-62, 24-12-49 или электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
  • Файл в формате Word для заполнения утвержденной губернатором Иркутской области формы выражения мнения предпринимательского сообщества можно скачать по ссылке http://irkobl.ru/authorities/upolnomochennyy-po-zashchite-prav-predprinimateley-v-irkutskoy-oblasti/.

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