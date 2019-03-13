Поставки газа в Китай по проекту «Сила Сибири» начнутся в декабре

Якутия, Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Газпром» 1 декабря 2019 года намерен начать поставки газа на экспорт в Китай по проекту «Сила Сибири». В этот день планируется ввести в эксплуатацию Чаяндинское месторождение в Якутии, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава корпорации Алексей Миллер.

– Начало поставок газа в Китай, без сомнения, историческое событие, мы начинаем работать на емком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года – 17,5%, это самый динамичный, самый быстрорастущий рынок природного газа в мире. Мы видим большие перспективы для поставок российского газа, – цитирует Алексея Миллера пресс-служба «Газпрома».

По данным предприятия, работы по проекту идут с опережением графика.

Ранее стало известно, что в 2019 году «Газпром» приступит к эксплуатационному бурению на Ковыктинском месторождении на севере Иркутской области. В 2018 году компания закончила строительство четырех разведочных скважин, выполнила 2,46 тысяч кв км сейсморазведочных работ методом 3D.

Напомним, в промышленную эксплуатацию Ковыктинское газоконденсатное месторождение планируют ввести в конце 2022 года. С этого же момента газ начнут подавать в газопровод «Сила Сибири». В соответствии с технологической схемой разработки месторождения расчётная годовая добыча газа составляет 25 млрд куб м. Основные объекты обустройства Ковыктинского месторождения начнут возводить в 2020 году. На базе Ковыктинского месторождения намерены сформировать крупный центр газодобычи.

Планируется, что газом из Ковыкты будут снабжать населённые пункты Иркутской области и, в частности, посёлок Жигалово. Ранее сообщалось, что он подготовлен к приёму природного сетевого газа. Подать сетевой природный газ в дома жителей посёлка Жигалово, с которого начнётся газификация Иркутской области, планируется в конце 2019 года. Далее газопровод планируется вести до Саянска.

СПРАВКА:

Ковыктинское месторождение – перспективное газоконденсатное месторождение в Жигаловском районе Иркутское области, открытое в 1987 году.

Разработка Ковыкты проводится в рамках проекта «Сила Сибири» энергетической корпорации «Газпром». Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Протяжённость газопровода – около трёх тысяч км, экспортная производительность – 38 млрд кубических метров в год.

Между «Газпромом» и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».