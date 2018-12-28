Правительство Приангарья и группа компаний «ИНК» подписали инвестиционные контракты

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и представители группы компаний «ИНК» подписали четыре специальных инвестиционных контракта.

Участие в мероприятии приняли генеральный директор ООО «ИНК» Марина Седых, генеральный директор ООО «ИНК-НефтеГазГеология», директор АО «ИНК-Запад» Александр Ивашкевич, генеральный директор ООО «Тихоокеанский терминал» Алексей Лукьянов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В соответствии с контрактами компании обязуются реализовать на территории региона инвестиционные проекты по созданию промышленного производства для освоения запасов углеводородного сырья, что позволит привлечь в регион значительный объем инвестиций, создать новые рабочие места и увеличить доходы консолидированного бюджета области.

Специальные инвестиционные контракты заключаются сроком на пять лет и при выполнении установленных в них обязательств дают право инвесторам применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль. В свою очередь, правительство региона обязуется в течение срока действия специального инвестиционного контракта гарантировать неизменность предоставляемых инвесторам мер стимулирования

– Мы на сегодняшний день переходим к адресной системе поддержки конкретных направлений развития промышленности на территории субъекта. В рамках поручения губернатора и пятилетнего плана развития основная задача, которая стоит перед нами, особенно в нефтегазохимическом комплексе, – обеспечить глубокую переработку на территории Иркутской области, – отметил Руслан Болотов.

Для области это новые рабочие места, причем в сфере высоких технологий, это развитие тех территорий, на которых присутствует группа компаний «ИНК», другое качество среды на этих территориях. Это также рост налогового потенциала региона, отмечают в пресс-службе. Руслан Болотов выразил благодарность руководству компании, которая продемонстрировала лучшую динамику налогов и является высоко социально ориентированной.

– Сегодня подписаны инвестиционные контракты, согласно которым компания принимает на себя определенные обязательства по увеличению инвестиций на территории Иркутской области, правительство региона – обязательства по оказанию поддержки в виде возможных льгот по налогу на прибыль. Это абсолютно новая практика, и мы здесь являемся пионерами, – сказала Марина Седых.