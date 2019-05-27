Правительство Приангаря: Иркутская область – в числе лидеров по росту экономики

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам наращивания экономического (налогового) потенциала по итогам 2017 года, заняв шестое место. Это данные с итогового заседания коллегии министерства экономического развития РФ. Участие в мероприятии принял губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона. – Сбалансированная экономическая политика, проводимая в последние годы правительством Иркутской области, позволила нам занять шестое место среди 85 субъектов Российской Федерации по темпам наращивания экономического (налогового) потенциала, – отметил он. Места распределялись министерством экономического развития РФ в рамках оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов страны за 2017 год. При этом учитывались результаты в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства. Иркутская область вошла в 20-ку регионов-лидеров и получила грант в размере 532,6 млн рублей. Положительную динамику в 2017 году Иркутская область показала по целому ряду показателей. Так, валовой региональный продукт на душу населения вырос почти на 10%; объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения – более чем на 11%; отношение государственного долга к собственным доходам бюджета субъекта РФ – снижение до 16%. На коллегии министерства экономического развития РФ председатель правительства Дмитрий Медведев акцентировал внимание на национальных целях развития – это повышение темпов роста экономики страны и вхождение ее в пятерку крупнейших экономик мира. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин большое внимание уделил повышению инвестиционной активности в субъектах РФ, а также созданию условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе по снижению административных барьеров. Также, отметил министр, необходимы преобразования на рынке труда. Напомним, такие же задачи перед регионом ставит и Сергей Левченко. В инвестиционном послании, прозвучавшем в мае текущего года, он подчеркнул: одним из важнейших показателей развития региона является объем инвестиций в основной капитал. Уже не первый год Иркутская область занимает второе место по этому показателю в СФО. Приангарье входит в первую двадцатку среди всех регионов России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и занимает в ней 17 место. В Иркутской области действует целый ряд институтов поддержки бизнеса, а одним из наиболее востребованных механизмов для инвесторов является предоставление статуса регионального инвестиционного проекта. Важное направление повышение инвестпривлекательности региона – развитие инвестиционной инфраструктуры. Сегодня на территории Иркутской области действует три индустриальных парка (в Ангарске, Усолье-Сибирском и Братске), три зоны опережающего развития (в Усолье-Сибирском, Саянске и Черемхово) и особая экономическая зона в Байкальске. – Мы хорошо знаем, что реализация любого инвестпроекта, поиск и привлечение инвестора в проект, в значимую для региона сферу – процесс не только долгосрочный, но и трудоемкий. Он требует высокой вовлеченности и отдачи всех участников, – считает губернатор. – Особо отмечу, что успешно реализовать инвестпроекты можно только при комплексном подходе в обеспечении их трудовыми ресурсами. – По моему убеждению, Иркутская область заняла достойное место в числе лидеров по темпам роста экономического потенциала сразу по ряду факторов, – отмечает доктор экономических наук Михаил Винокуров. – Это развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, причем не только добычи, но и переработки – здесь мы в первую очередь говорим о нефтегазовом комплексе на севере региона, в Усть-Куте. Во-вторых, началась отдача от принятых мер в лесной отрасли – снижение вывоза кругляка и ориентир на глубокую переработку. Ситуация в лесной сфере постепенно меняется в сторону интересов Иркутской области. И третье – значительная поддержка сельскохозяйственного производства. Перечисленные и ряд других факторов играют роль в том, что экономика Иркутской области по многим показателям выходит на передовые позиции не только в Сибирском федеральном округе, но и в России. – Сейчас инвестиционная политика региона и меры, предпринимаемые правительством Иркутской области, направлены на поиск новых точек роста. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно в нашем регионе. Задача у нас общая – рост благосостояния жителей Иркутской области, – подчеркнул Сергей Левченко. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: дмитрий медведев

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