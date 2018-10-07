Предпринимателей Приангарья приглашают на осеннюю сессию «Школы экологического предпринимательства»

Байкальск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 4 ноября в Байкальске пройдёт четырнадцатая сессия «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) — партнёрского проекта En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской».

В ходе обучающих мастер-классов и тренингов 50 участников ШЭПР оформят свои экологические идеи в бизнес-проекты, сообщают организаторы.

Для участия в сессии нужно пройти отбор: заполнить заявку (https://goo.gl/5k1GED) с описанием идеи и отправить её до 10 октября на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Эксперты школы определят участников и сообщат результаты заявителям 17 октября.

Эксперты ШЭПР в сфере экологии, бизнеса, финансов, консалтинга, маркетинга и социокультурного развития помогут участникам составить реальный бизнес-план из идей и покажут, как экологичные технологии повышают рентабельность любого дела.

Среди них — руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра» Евгений Дубровин (Новосибирск), эксперт Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк (Ярославль) и эксперты из Иркутска — директор бизнес-инкубатора «Инновационный центр БГУЭП» Людмила Троицкая, дизайнер-архитектор Андрей Матвеев, эколог и руководитель проекта «Байкальская экспедиция» Марина Рихванова и другие.

За шесть лет работы ШЭПР (с 2012 года) было проведено 13 очных сессий, в которых приняли участие 596 человек в возрасте от 14 до 65 лет. Всего на прошедших сессиях было заявлено 232 бизнес-идеи, 25 из которых сегодня — реализованные проекты. 20 уже действующих бизнесов после ШЭПР получили новое развитие. Среди выпускников школы — производители натуральной косметики «Вдохновение», рыжикового масла «Куйтунское», создатели шоколадной мастерской «Старый Иркутск», благотворительного магазина «Вторник» и магазина фермерских продуктов «Экобазар». Организует ШЭПР фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке En+ Group.