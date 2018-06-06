ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
06.06.2018

Предприниматели Приангарья волнуются из-за задержки вступления в силу закона о льготе по налогу на имущество

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели Иркутской области обеспокоены задержкой вступления в силу закона о льготе по налогу на движимое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

С одной стороны, бизнесу было обещано, что льгота будет сохранена, с другой – закон все еще не вступил в силу. При этом требования налоговых органов об уплате налога уже начали приходить юридическим лицам.

В связи с этим в аппарате бизнес-омбудсмена напоминают, что с января 2018 года регионы РФ вправе самостоятельно устанавливать льготу по налогу на движимое имущество юридических лиц. Ранее предприятия были освобождены от уплаты этого налога, однако в начале года ситуация изменилась, поскольку вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь все организации – владельцы движимого имущества, применяющие общую систему налогообложения, – обязаны платить налог на движимое имущество по ставке в 1,1%.

В Иркутской области было принято решение сохранить налоговую льготу, чтобы поддержать бизнес. 18 апреля региональный закон «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона «О налоге на имущество организаций» был принят Законодательным собранием Иркутской области.

Но этот закон не вступил в силу, поскольку для этого предусмотрен особый порядок: «Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На сегодняшний день поправки в бюджет не приняты, поэтому налоговая льгота не применяется, требования налоговых органов об уплате налога – законны.

С текстом областного закона можно ознакомится здесь.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске