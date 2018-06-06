Предприниматели Приангарья волнуются из-за задержки вступления в силу закона о льготе по налогу на имущество

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели Иркутской области обеспокоены задержкой вступления в силу закона о льготе по налогу на движимое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

С одной стороны, бизнесу было обещано, что льгота будет сохранена, с другой – закон все еще не вступил в силу. При этом требования налоговых органов об уплате налога уже начали приходить юридическим лицам.

В связи с этим в аппарате бизнес-омбудсмена напоминают, что с января 2018 года регионы РФ вправе самостоятельно устанавливать льготу по налогу на движимое имущество юридических лиц. Ранее предприятия были освобождены от уплаты этого налога, однако в начале года ситуация изменилась, поскольку вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь все организации – владельцы движимого имущества, применяющие общую систему налогообложения, – обязаны платить налог на движимое имущество по ставке в 1,1%.

В Иркутской области было принято решение сохранить налоговую льготу, чтобы поддержать бизнес. 18 апреля региональный закон «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона «О налоге на имущество организаций» был принят Законодательным собранием Иркутской области.

Но этот закон не вступил в силу, поскольку для этого предусмотрен особый порядок: «Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На сегодняшний день поправки в бюджет не приняты, поэтому налоговая льгота не применяется, требования налоговых органов об уплате налога – законны.

С текстом областного закона можно ознакомится здесь .