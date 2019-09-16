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Экономика / Бизнес
17.09.2019

Предпринимателям, чей бизнес пострадал от наводнения в Приангарье, выдано займов на сумму более 17 миллионов рублей

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям из Тулуна и Нижнеудинска, чей бизнес пострадал от наводнения в Приангарье, выдано займов на сумму более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Средства предоставляет Фонд микрокредитования Иркутской области под 1% годовых. Общая сумма выданных займов – 17 миллионов 250 тысяч рублей.

Четыре предпринимателя из Нижнеудинска получили микрозаймы на общую сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей и 13 предпринимателей из Тулуна - на 13 миллионов 750 тысяч рублей. Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,5% годовых микрозаймы получили два бизнесмена в Тулуне на сумму 10 миллионов рублей.

«Фонд микрокредитования» продолжает выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Проконсультироваться по кредитованию можно в межведомственном консультационном центре в Тулуне по адресу: улица Ленина, 79 или по телефону +7 3952 34-33-29.

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2019-09-10-04-49-40
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