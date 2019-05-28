Предприятие «Искра» в Иркутском районе получит 42 миллиона рублей из бюджета на строительство овощехранилища

Иркутский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Современное овощехранилище емкостью более трех тысяч тонн единовременного хранения строится на базе сельскохозяйственного предприятия «Искра» в Иркутском районе. На его создание из областного бюджета направлено 42 млн рублей.

Еще восемь млн рублей из региональной казны передано на приобретение оросительной системы, сообщает пресс-служба губернатора региона. Средства выделены в рамках докапитализации предприятия. С ходом строительных и монтажных работ ознакомился министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– АО «Искра» сегодня является единственным сельхозпредприятием Иркутской области, 100% акций которого находятся в собственности региона. Основной вид деятельности предприятия – возделывание овощей и картофеля. Новое овощехранилище позволит сохранить произведенную продукцию, увеличить ее товарность, а внедрение современной оросительной системы – минимизировать природные риски и примерно в два раза увеличить урожайность, – сообщил Илья Сумароков.

Как рассказала генеральный директор АО «Искра» Наталья Муратова, помещение нового овощехранилища будет состоять из четырёх секций: для хранения моркови, капусты, свеклы, а также фасовочного отделения. Хранилище будет оборудовано системой климат-контроля и холодильными камерами, обеспечивающими сохранность овощей в течение года. В настоящее время идет подготовка строительной площадки: ведутся работы по выравниванию и отсыпке, ограждению территории, бетонированию. Планируется, что овощехранилище будет введено в эксплуатацию к началу августа.

Монтаж оросительной системы ведется на поле в поселке Карлук. Уже пробурена скважина глубиной 150 м. В стадии завершения – бурение еще одной скважины. По информации Натальи Муратовой, круговая система орошения позволит поливать поле площадью 100 га. Работать новая система начнет уже в начале лета.

Илья Сумароков подчеркнул, что вопрос организации хранения урожая весьма актуален для сельского хозяйства Иркутской области. Сегодня в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона расположено 55 картофелехранилищ и 14 овощехранилищ. Единовременно в них могут храниться 84,3 тысячи тонн картофеля и 26,7 тысячи тонн овощей. Однако часть хранилищ построены 20-30 лет назад, требуется их реконструкция и модернизация.

Поэтому с 2019 года в Приангарье по поручению губернатора Сергея Левченко внедрена новая мера государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей – возмещение 70% затрат на приобретение оборудования для овоще- и картофелехранилищ, а также оборудования для хранения зерна. Кроме того, предусмотрена компенсация части затрат на приобретение оборудования для поливных систем, зерносушильного и зерноподрабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей. На эти цели из областного бюджета в 2019 году дополнительно направлено 157,5 млн рублей.