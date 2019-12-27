Представительство Рослесхоза появилось в Иркутской области

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное агентство лесного хозяйства создало в Иркутской области обособленный территориальный отдел для усиления контроля за исполнением переданных региону федеральных полномочий в области лесных отношений.

Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, структурное подразделение образовано во исполнение данного ведомству в октябре поручения главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.

– Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение – открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте, – прокомментировал замминистра природных ресурсов и экологии РФ ‒ руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Территориальный отдел административно включен в состав департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Располагается он в Иркутске. Также рассматривается возможность размещения части сотрудников в Братске.

Созданный отдел будет на месте контролировать лесопользование в части соблюдения законодательных требований санитарной, пожарной безопасности, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, правил заготовки древесины. Контролировать борьбу с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины структура будет, в том числе, с помощью механизмов ЛесЕГАИС и непрерывного дистанционного мониторинга лесных участков. В настоящее время формируется кадровый состав отдела.

Кроме того, в начале декабря завершилась внеплановая проверка министерства лесного комплекса Иркутской области, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства. Она проводилась в течение ноября за 2017-2019 годы. Контрольные мероприятия осуществляли специалисты территориальных органов и подведомственных Рослесхозу организаций из четырех федеральных округов по согласованию с прокуратурой Иркутской области.

Согласно полученным данным, в 2019 году министерством лесного комплекса Иркутской области вопреки требованиям правил тушения лесных пожаров допускалось некорректное оформление актов о лесных пожарах. Установлены нарушения, выявленные при анализе актов лесопатологических обследований, а также нарушения правовых режимов защитных лесов, особо защитных участков лесов. Отмечены также случаи проведения проходных рубок с нарушением требований законодательства.

Рослесхоз анализирует материалы проверки, по итогам которой в адрес высшего должностного лица субъекта Российской Федерации будет направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Одновременно с этим осуществляется подготовка материалов для направления в правоохранительные и иные органы государственной власти по компетенции. Рассматривается также возможность применения иных мер реагирования, предусмотренных требованиями лесного законодательства.