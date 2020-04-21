Приангарье может получить 1,8 миллиарда рублей из федерации на восстановление пострадавших от наводнения районов

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области из федерального бюджета могут быть направлены 1,8 млрд рублей. Сумму и цели, на которые она может быть предоставлена, обсудили во время видеоконференции заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 1,35 млрд рублей требуется для строительства дамб, проведение берегоукрепления и расчистки русел рек в Тулуне, Нижнеудинске и селе Алыгджер.

– Правительство РФ рассмотрит возможность выделения Иркутской области порядка 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование восстановления пострадавших от паводка регионов. Нужно как можно скорее приступить к работам по возведению защитных сооружений, чтобы не допустить повторения ситуации, – сказал Марат Хуснуллин.

Кроме того, 420 млн рублей из федеральной казны планируется направить на расселение жителей трёх многоэтажных домов в Рабочем городке и по улице Карбышева в Тулуне. В них от наводнения пострадали первые этажи, их жителей переселили, а верхние этажи вода не затронула. Решение расселить их жителей во время визита в Тулун принял президент Российской Федерации Владимир Путин. На данный момент принято 132 заявления на получение единовременной денежной выплаты от таких граждан.

– Восстановление пострадавших от наводнения территорий является приоритетной задачей правительства Иркутской области. С наступлением строительного сезона мы должны максимально активно заняться возведением жилья и объектов инфраструктуры. У нас в Сибири короткое лето. Необходимо выполнить поставленные перед нами задачи, – сказал Игорь Кобзев.

По итогам видеоконференции глава региона дал ряд поручений первому заместителю губернатора Иркутской области Дмитрию Бердникову, региональным Минфину, Минстрою, Минприроды, в частности по возведению сооружений инженерной защиты.

– Строительство защитных дамб будет вестись на участках, которые, в том числе, находятся в собственности у граждан. Взамен них людям необходимо бесплатно предоставить участки на территориях, которым не угрожает подтопление. Принятые сегодня решения очень важны для в Иркутской области, - сказал Игорь Кобзев.