Приангарье с 1 января начало развиваться по пятилетнему плану

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года в Иркутской области начал действовать Госплан социально-экономического развития региона на 2019-2023 годы. Кроме того, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, определены пилотные МО, которые составят свои планы по той же структуре, что и общеобластной. Это Свирск, Усть-Кутский и Бодайбинский районы.

Итоги разработки пятилетнего Госплана были рассмотрены на заседании Госкомитета по планированию.

– Мы зафиксировали, что первый этап подготовки завершен. Найдено правильное соотношение между развитием отраслей, определены все пожелания и задачи в территориальном развитии, потому что наши муниципальные образования пока развиваются еще очень неравномерно, – отметил глава области Сергей Левченко. – На 2019 год поставлена задача заняться большей детализацией Госплана и его улучшением.

Напомним, 9 июля 2018 года указом губернатора был создан Государственный комитет по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Координирующий орган объединил ключевых управленцев и экспертов, в том числе из Москвы и других субъектов РФ. Основной задачей стало объединение работы всех профильных ведомств и территорий региона, в итоге – создание пятилетнего плана развития Иркутской области. Распоряжение об утверждении Госплана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы подписано губернатором в декабре, министерству экономического развития региона совместно с исполнительными органами поручено обеспечить доработку и предоставление губернатору территориального блока Госплана не позднее 15 марта 2019 года.

Стратегические цели пятилетнего Госплана – рост экономики, бюджета и уровня жизни. За счет скоординированных действий региональной власти, муниципалитетов и бизнес-сообщества реализация Госплана позволит правильно распределить существующие ресурсы и, самое главное, получить от них максимальную отдачу, которая заключается в приоритетном развитии обрабатывающих отраслей промышленности, включая АПК, а в конечном итоге – в повышении уровня жизни населения.

Итоги разработки Госплана представил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. Разделы Госплана включают в себя следующие блоки: «Производство, инвестиции, наука и инновации», инфраструктурный блок, «Кадровая политика и развитие образования», «Социальная политика, развитие здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта», «Экология», «Развитие туризма».

Поддержка принятия управленческих решений по вопросам реализации Госплана будет в том числе обеспечена специально разработанной геоинформационной системой (ГИС), которая станет глобальной динамической базой данных о регионе. В ней будет предусмотрена возможность графического отображения актуальной информации в виде карт области различной степени масштаба и детализации, где будут отображены все существующие и планируемые объекты: действующие предприятия, объекты строительства, сельского хозяйства, социальной, культурной сферы, коммунальные, дорожные и транспортные сети, месторождения и многое другое. Система даст возможность наглядного анализа и планирования взаимосвязанных точек роста каждой территории, позволит видеть потенциал муниципалитетов, их нынешнее состояние, связь с другими территориями, узкие места.

По словам Евгения Орачевского, в процессе разработки Госплана имеет место этапность. Итог каждого ключевого этапа – это определенный документ, содержание которого отражает результаты работы на конкретный момент времени и является основанием (базой) для дальнейшей работы.

Отраслевые разделы Государственного плана представили министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина, министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, министр спорта региона Илья Резник. В процессе обсуждения высказывались предложения по обеспечению управленческой схемы реализации Госплана, более активному привлечению научного сообщества.