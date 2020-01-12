Признана банкротом фирма «Усольестальконструкция», связанная с семьей Сергея Левченко

Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 19 декабря признал банкротом ООО «Усольестальконструкция». Учредителем этой фирмы выступает ЗАО «Стальконструкция», принадлежащее семье экс-губернатора региона Сергея Левченко.

Как сообщается в материалах суда, с иском о признании компании несостоятельной обратилась Федеральная налоговая служба. В обосновании заявления указано, что ООО «Усольестальконструкция» имеет задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 768,2 тысячи рублей, задолженность по уплате обязательных платежей в размере 3,7 млн рублей, из которых чуть более 2 млн – основной долг, 1,5 млн – пени, еще 145,9 тысячи рублей – штрафы. При этом сообщалось, что у должника отсутствует имущество, которое заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве.

Судебные приставы еще 13 сентября 2018 года приходили по адресу регистрации предприятия. Было установлено, что ООО «Усольестальконструкция» отсутствует по этому адресу, деятельность не осуществляется, зарегистрированного имущества не обнаружено.

Решением арбитражного суда конкурсным управляющим назначен член Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» Вячеслав Попов. Его отчет о результатах проведения конкурсного производства в отношении «Усольестальконструкции» назначено на 28 апреля 2020 года.

Между тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, одним из учредителей компании является ЗАО «Стальконструкция» с долей чуть более 67% стоимостью 335,5 тысячи рублей. Всего учредителей 14, еще один из которых – бывший губернатор Приангарья Сергей Левченко, чья доля составляет чуть более 6% или 30,2 тысячи рублей. Доверительным управляющим его доли является его сын, Андрей Левченко.