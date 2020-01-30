Проект дорожной карты мероприятий по развитию туризма обсудили в Байкальске

Байкальск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная карта мероприятий по развитию туризма в моногороде Байкальске разрабатывается в Иркутской области по поручению врио губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщили в агентстве по туризму Приангарья, пишет пресс-служба главы региона.

На этой неделе прошло заседание рабочей группы, на котором присутствовали руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, глава Байкальска Василий Темгеневский, генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Иркутск» Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Григоров, директор ООО «Байкалов» Анатолий Казакевич, предприниматели и жители Байкальска. Они обсудили развитие туристических услуг и создание необходимой для этого инфраструктуры, что легло в основу формирования дорожной карты. Также проект карты обсужден с председателем комитета по туризму ИРО «ОПОРА РОССИИ» Романом Малиновским.

Туристический потенциал Байкальска планируют раскрывать при помощи уникальных проектов. До 2025 года для гостей и жителей распахнут двери новые музеи, галереи, спортивный оздоровительный центр, крытый хоккейный корт, спортивные площадки. Здесь появятся благоустроенная набережная, лыжероллерная трасса, стадион «Победа» с беговыми дорожками, полосами препятствий и памятной стелой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В план также включены проектирование и развитие территории Байкальска, работы с инвесторами, поддержка предприятий туристской сферы и общественных организаций, обеспечение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, развитие системы кадровой поддержки, обеспечение безопасности туризма, стимулирование спроса на туристский продукт. Каждый блок включает в себя большой список мероприятий.

– Важной является тема безопасности отдыха. В ходе встречи отдельно обсудили необходимость открытия в Байкальске современного медицинского учреждения, поскольку в городе действует горнолыжный курорт. Необходима также диагностическая лаборатория, реконструкции требует здание отделения полиции. Много мнений и предложений прозвучало по формированию положительного туристского имиджа города. Их мы учтем при формировании дорожной карты, которая будет представлена в Правительство Иркутской области на согласование в ближайшее время, – отметила Екатерина Сливина.

Как отметил Василий Темгеневский, необходимо провести финансово-экономическую оценку дорожной карты, определить эффективность и количество средств для реализации мероприятий.

– Для развития города необходимо применять комплексный подход, только тогда возможно будет кардинально изменить ситуацию, – отметил глава Байкальска.