Прокурор Сергей Зенков: на защиту незаконного бизнеса становятся те, кто должен ему противостоять

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков рассказал о самых актуальных экологических проблемах Иркутской области. Интервью с ним прозвучало в эфире радио «Комсомольская правда».

В частности, обсуждалась перспектива изменения нормативов сброса сточных вод в Байкал.

– Природоохранная прокуратура считает, что технологии, которые позволяют достичь необходимых показателей, существуют. Но мы не выступаем в качестве экспертов, а следим за тем, чтобы соблюдалось законодательство, – заявил глава надзорного органа.

Также обсуждался вопрос ликвидации отходов БЦБК.

– До 30 июня 2019 года должен быть готов окончательный проект утилизации отходов БЦБК с результатами экологической экспертизы, – сообщил Сергей Зенков. – Что касается выделяемых денег, то прокуратура принимает все необходимые меры к тому, чтобы они были либо израсходованы на нужные цели, либо возвращены в казну. Так, по нашему представлению Росгеология вернула средства, которые должна была направить на подготовку к ликвидации отходов БЦБК.

Также он рассказал о текущей ситуации со строительством китайского завода по розливу воды в Култуке.

– По этому заводу прокуратура приняла весь комплекс мер реагирования. Наши иски о запрете строительства удовлетворены. В свою очередь ООО «АкваСиб» подало апелляционную жалобу в Иркутский областной суд на решение районного суда, который в конце марта аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство предприятия. Наша позиция прежняя: возведение завода в Култуке незаконно.

Поднимался вопрос и о проблеме раздачи земли китайцам в Листвянке.

– Здесь есть вопрос границ Прибайкальского национального парка. Эту территорию нужно поставить на кадастровый учет. Мы несколько раз обращались в правительство Иркутской области с просьбой определить позицию, но она до сих пор не сформирована. Поэтому мы инициировали направление соответствующих документов в Минприроды РФ. Сегодня главы муниципалитетов, раздавая земли, нередко пользуются отсутствием границ нацпарка. Этот пробел необходимо устранить.

Обсуждалось и «дело о Туколони» – незаконных вырубках реликтового леса под видом санитарных рубок.

– Есть подтверждения тому, что лес, который якобы был плохой, гнилой и съеденный насекомыми, продали за 130 млн рублей. Следственные органы, изучив материалы прокуратуры, возбудили уголовное дело. Суд, решая вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых, тоже учел мнение прокуратуры и следствия. Сегодня министерство лесного комплекса Иркутской области участвует в судебных процессах, пользуется консультациями юристов и разных специалистов, чтобы оправдать свою деятельность. Печально, что люди, которые готовят нужные заключения в угоду власти, не думают о том, что правду не спрятать. Сегодня идет достаточно серьезное противостояние между правоохранительными органами и теми, кто занимался незаконными рубками, получая огромный доход. Люди защищают свой бизнес, пусть и незаконный, всеми возможными способами. И страшно, когда на защиту незаконного бизнеса становятся те, кто должен ему противостоять, – говорит прокурор.

Он рассказал и о том, как можно было вообще вывезти и продать лес из такой глуши, как Туколонь.

– Была проведена серьезная подготовка к рубке леса – закуплены специальные комплексы. К слову, санитарная рубка – это убыточное мероприятие. Чтобы ее провести, должно быть выполнено лесоустройство, которое покажет, где есть проблемы. Дальше в такие места отправляются лесопатологи. Они могут обнаружить пять больных деревьев из 100, причем каждое будет находиться на приличном удалении от другого. Согласитесь, организовать такую рубку будет недешево. Хочу также подчеркнуть, что санитарная рубка – это лечение леса. У нас же происходит его уничтожение. Никто почему-то не ищет новых технологий в области биологии, химии, которые бы позволили решать проблемы другими способами. Но при этом находится множество способов оправдать содеянное. Представитель Байкальской природоохранной прокуратуры в суде доказывал, что комиссия из пяти человек за один день, не выезжая полным составом на место, не может принять решение о необходимости санитарных рубок. Но нам упорно доказывают, что это реально, – отметил глава ведомства.

Обсудили и вопрос лесных пожаров в регионе.

– В рамках борьбы с пожарами нужно говорить о взаимодействии всех структур. Если взять министерство лесного комплекса Иркутской области, то оно в то время, когда нужно было готовиться к пожароопасному периоду, видимо, было занято совершенно другими вопросами. Подготовка, на наш взгляд, была явно недостаточной. Кроме того, органы местного самоуправления тоже должны принимать все необходимые меры к тому, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Для этого, конечно же, нужно финансирование, – рассказал Сергей Зенков.

Также обсуждался вопрос «Усольехимпрома» и угрозы, которую он представляет.

– По нашему требованию правительством Иркутской области создан постоянно действующий оперативный штаб. Также разработана проектная документация по демеркуризации опасных объектов «Усольехимпрома». На территории закрытого предприятия постоянно находится охрана. Хищения продолжаются, но злоумышленников задерживают, – отметил прокурор.