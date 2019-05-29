Промышленный машиностроительный кластер Иркутской области включили в федеральный реестр

Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Промышленный машиностроительный кластер Иркутской области вошёл в федеральный реестр. Соответствующий приказ подписан министерством промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Включение кластера в федеральный реестр дает возможность возмещать до 50% затрат, связанных с реализацией кооперационных (кластерных) инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение.

– Это значит, что предприятия промышленного кластера Иркутской области подтвердили свое соответствие требованиям, утвержденным постановлением правительства, и смогут получать безвозмездную поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Очень важно, что именно промышленный кластер включен в федеральный реестр, так как компании, входящие в него, выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, –отметила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

Для выхода кластера на федеральный уровень на Российском инвестиционном форуме в 2019 году было подписано соглашение между правительством Иркутской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России, в рамках которого было оказано методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение. Фондом поддержки предпринимательства (ФПП) региона была подготовлена соответствующая заявка в Минпромторг России, проведена экспертиза.