ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
18.09.2018

Работодателей Приангарья приглашают поучаствовать в акции «Неделя без турникетов»

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 15 по 19 октября 2018 года пройдет Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Предприятия региона приглашают к участию.

Как сообщает пресс-служба регправительства, мероприятие направлено на повышение эффективности взаимодействия работодателей с образовательной системой, знакомство учащихся и студентов с предприятиями, профессиями, востребованными на современном производстве в Иркутской области.

В ходе проведения акции работодатели организуют экскурсии на предприятия для учащихся и студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Помимо знакомства с выставочными экспозициями в рамках промышленных экскурсий, учащиеся посещают производственные подразделения, беседуют с конструкторами, инженерами и специалистами предприятий. Особенностью такой формы профориентационной работы является не только максимальная доступность информации о профессии, но и возможность общения с ведущими специалистами предприятий.

– Прямое общение способствует повышению конкурентоспособности и формированию имиджа предприятий на региональном рынке труда, позволяет студентам более взвешенно оценить перспективы и востребованность выбираемых профессий, помогает принять осознанное решение о дальнейшей трудовой деятельности. С каждым годом число участников акции увеличивается, растет число работодателей, готовых открыть свои двери и показать реальные рабочие условия на современном производстве, – отметила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

КООРДИНАТЫ:

  • Отставить заявку на участие в акции «Неделя без турникетов» можно в министерстве труда и занятости региона по телефону: 8 (3952) 33-62-39.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске