Работодателей Приангарья приглашают поучаствовать в акции «Неделя без турникетов»

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 15 по 19 октября 2018 года пройдет Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Предприятия региона приглашают к участию.

Как сообщает пресс-служба регправительства, мероприятие направлено на повышение эффективности взаимодействия работодателей с образовательной системой, знакомство учащихся и студентов с предприятиями, профессиями, востребованными на современном производстве в Иркутской области.

В ходе проведения акции работодатели организуют экскурсии на предприятия для учащихся и студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Помимо знакомства с выставочными экспозициями в рамках промышленных экскурсий, учащиеся посещают производственные подразделения, беседуют с конструкторами, инженерами и специалистами предприятий. Особенностью такой формы профориентационной работы является не только максимальная доступность информации о профессии, но и возможность общения с ведущими специалистами предприятий.

– Прямое общение способствует повышению конкурентоспособности и формированию имиджа предприятий на региональном рынке труда, позволяет студентам более взвешенно оценить перспективы и востребованность выбираемых профессий, помогает принять осознанное решение о дальнейшей трудовой деятельности. С каждым годом число участников акции увеличивается, растет число работодателей, готовых открыть свои двери и показать реальные рабочие условия на современном производстве, – отметила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

КООРДИНАТЫ:

Отставить заявку на участие в акции «Неделя без турникетов» можно в министерстве труда и занятости региона по телефону: 8 (3952) 33-62-39.