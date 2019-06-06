Рослесхоз начал свою проверку исполнения лесного законодательства в Иркутской области

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Рослесхоза по обращению прокуратуры о содействии продолжают дополнительную проверку исполнения лесного законодательства в Иркутской области. Она началась 3 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральное агентство лесного хозяйства направило в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины.

Сотрудники были направлены по полученному в конце мая обращению Генеральной прокуратуры Российской Федерации о содействии в реализации таких дополнительных проверочных мероприятий и следственных действий по исполнению лесного законодательства в регионе. К работе привлечены инженеры-лесопатологи, инженеры-таксаторы, научные сотрудники и другие эксперты, обладающие познаниями в сферах дендрологии, лесопатологии, лесоустройства и лесной энтомологии.

Напомним, что в январе 2019 года, выступая в Совете Федерации, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отмечал проблему необоснованных санитарных рубок в Иркутской области и совместную работу Рослесхоза и прокуратуры по расследованию соответствующих преступлений.

Ранее, в ходе внеплановой выездной проверки в ноябре-декабре 2018 года Рослесхоз выявил в работе министерства лесного комплекса Иркутской области нарушения лесного законодательства. Проверка была инициирована по представлению Генпрокуратуры РФ об устранении нарушений законодательства при использовании и охране лесов в Иркутской области. По результатам проверки губернатору Иркутской области Сергею Левченко было направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Также Рослесхоз направлял материалы в прокуратуру.

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, выявила многочисленные нарушения в деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области и подведомственных ему учреждений. Помимо прочего, надзорный орган в ходе проверки выявил незаконную схему, охватившую областной лесхоз и коммерческие структуры.

Напомним также, что в связи с лесными делами в Иркутской области 6 июня прошло громкое задержание профильного министра Сергея Шеверды. Ранее против него было возбуждено уголовное дело, касающегося скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года. Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания министра.