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Экономика / Бизнес
18.12.2019

«Роснефть» начала строительство нефтепровода между Даниловским кластером и Верхнечонским месторождением

Катангский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», приступила к строительству нефтепровода протяженностью 93 км, который соединит первое месторождение Даниловского кластера - Северо-Даниловское - с Верхнечонским месторождением.

Как сообщает пресс-служба компании, добытое сырье будет направляться на объекты подготовки нефти Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, а затем в систему магистральных нефтепроводов.

Трубопровод будет проложен подземным способом. Для исключения оттаивания мерзлых грунтов проектом предусмотрено применение тепловой изоляции с защитой зоны сварных соединений сегментами из того же материала.

Для контроля герметичности трубопроводной системы на крановых узлах нефтепровода устанавливаются приборы контроля утечек. Данное решение позволит вести мониторинг возможных утечек перекачиваемого сырья в режиме онлайн. В процессе эксплуатации нефтепровода для оценки его технического состояния будет проводиться его периодическая диагностика с помощью внутритрубных ультразвуковых, электромагнитных приборов.

На Северо-Даниловском месторождении ведется масштабное строительство внутрипромыслых автодорог, кустовых площадок, работы по инженерной подготовки строительства производственных объектов. Обустройство месторождения включает в себя бурение 95 скважин на десяти кустовых площадках, системы поддержания пластового давления, собственный центр генерации мощностью 31 МВт, нефтепровод и другие первоочередные объекты инфраструктуры.

Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения, а также месторождение им. Лисовского образуют новый Даниловский нефтегазодобывающий кластер «Роснефти» в Восточной Сибири. Компактное расположение лицензионных участков, а также близость Верхнечонского месторождения позволит получить значимый синергетический эффект в результате совместного использования наземной инфраструктуры.

«Роснефть» - первой среди нефтяных компаний применила кластерный метод освоения месторождений. Он был опробован на Ванкорской группе месторождений на севере Красноярского края, тиражирован на Эргинский кластер в Югре и в настоящее время реализуется при создании Даниловского кластера.

СПРАВКА:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.

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