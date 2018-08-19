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20.08.2018

Росстат: стоимость бензина в Иркутске все еще стабильна

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске стабильна больше месяца, оставаясь на уровне 42,33 рубля. Об этом сообщает Росстат.

Литр бензина марки АИ-92 стоил в среднем 41 рубль, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров СФО Иркутск по стоимости бензина все так же занимает по-прежнему четвертое место. Кроме того, по Сибири средняя цена топлива тоже держится на одном уровне – 41,8 рубля.

За неделю с 6 по 13 августа снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились в  Калуге – на 1,8%, Йошкар-Оле – на 1,0%, Назрани – на 0,9% и Челябинске – на 0,5%. Увеличение цен на автомобильное топливо отмечалось в Магадане – на 1,7%, Чите – на 0,3%, городах Ленинградской области – на 0,1%.

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