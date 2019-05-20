Росстат: цены на бензин в Иркутске стабильны, у соседей – растут

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске не меняется более трех месяцев и составляет 43,7 рубля, сообщает Росстат. При этом цены в соседних регионах растут, хоть пока и не обгоняют столицу Приангарья.

Напомним, в Иркутске с февраля 2019 года АИ-92 отпускают по 41,33 рубля за литр, АИ-95 – по 43,17, АИ-98 – по 46,08 рубля, литр дизеля обойдется в 47,29 рубля.

Средняя стоимость литра бензина в СФО за неделю с 6 по 12 мая составляла 42,25 рубля, среднероссийская – 43,99 рубля. В Сибири Иркутск по-прежнему занимает верхнюю строчку рейтинга по дороговизне автомобильного топлива, на втором месте Горно-Алтайск и Кемерово – 42,59 и 42,49 рубля соответственно.

По России за неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 20 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Кызыле – на 0,9% и Хабаровске – на 0,6%. Снижение цен на автомобильное топливо отмечалось в Йошкар-Оле и Симферополе – на 0,1%.