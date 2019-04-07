Росстат: цены на бензин в Иркутске стабильны уже месяц

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена за литр бензина в Иркутске к началу апреля составила 43,7 рубля. Эта стоимость неизменна с конца февраля, сообщает Росстат.

За неделю с 25 по 31 марта в Иркутске не менялись цены ни на один вид топлива. Так, литр АИ-92 в среднем стоил 41,33 рубля, АИ-95 – 43,17, АИ-98 – 46,08 рубля. Дизельное топливо тоже не подорожало и не подешевело – его можно было купить по 47,29 рубля за литр.

В среднем по Сибири бензин за последнюю неделю марта подешевел на четыре копейки – до 42,31 рубля, по России – на две копейки, до 43,96 рубля. В СФО Иркутск продолжает удерживать лидерство по стоимости автомобильного топлива, на втором месте – Горно-Алтайск (43,1 рубля), на третьем – Кемерово (42,6).

За прошедшую неделю снижение цен на бензин было зафиксировано в девяти центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Салехарде – на 2,6% и Чите – на 1,3%. Увеличение цен на топливо отмечалось в двух центрах субъектов Российской Федерации: в Ростове-на-Дону – на 0,6% и Липецке – на 0,1%.