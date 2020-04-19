Розничные цены на продукты зафиксируют в Иркутской области до 20 августа

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Розничные цены на продовольственные товары в Приангарье будут зафиксированы до августа 2020 года. Такое решение принято на совещании по вопросу ценовой ситуации в регионе, которое провел врио губернатора Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, товаропроизводители региона и представители торговых сетей договорились зафиксировать цены на группу продовольственных товаров. Как подчеркнул глава региона, эта мера является своевременным решением по сохранению социальной стабильности в условиях снижения доходов населения.

– Кризис «пустых полок» и ажиотажного спроса преодолён. Но для сохранения социальной стабильности и в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции важно не только обеспечить население продовольствием и товарами первой необходимости в достаточных объемах, но и не допустить роста цен и спекуляций, – заявил Игорь Кобзев.

Причиной принятия таких мер в регионе послужили данные роста цен на отдельные продовольственные товары от 3 до 20%. Как пояснил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Илья Сумароков, увеличение цен на продукты местных товаропроизводителей обусловлено ростом затрат на производство продукции, в основном, за счет удорожания стоимости сырья, компонентов и материалов, в том числе и тех, которые закупаются за рубежом.

– Сегодня мы находимся в непростой ситуации, когда необходимо, с одной стороны, учитывать рыночные процессы, а с другой – найти баланс между ростом производственных затрат и стабилизацией цен на продовольственном рынке, – отметил Илья Сумароков.

До 21 апреля товаропроизводители представят список товаров, на которые предлагается зафиксировать цены. Утвержденные оперативным штабом по предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции товары будут отмечены специальными ценниками в торговых сетях. Эта инициатива будет реализовываться параллельно с ежедневным мониторингом ценовой ситуации, который проводится в Приангарье по распоряжению главы региона.

Как рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова, с 17 марта ведомство ведет мониторинг ценовой ситуации и наличия товаров в регионе. Специалисты анализируют уровень цен и запасов по 52 товарным позициям в торговых сетях и магазинах. Результаты сопоставляются с данными управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области и оперативной информацией от органов местного самоуправления. По словам руководителя ведомства Александра Кулиша, в регионе не отмечается резких скачков цен. Оснований для мер антимонопольного реагирования нет. По всем имеющимся обращениям о росте цен на продовольственные товары ведутся проверки.

– Сейчас в Приангарье все социально значимые товары в розничной торговой сети представлены в широком ассортименте и ценовых категориях. Запасы товаров сформированы в достаточных объемах, – сообщила Ольга Степанова.