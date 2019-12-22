С лесозаготовителей в Казачинско-Ленском районе взыщут 2 миллиона рублей ущерба животному миру

Казачинско-Ленский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С лесозаготовителей в Казачинско-Ленском районе взыщут 2 миллиона рублей ущерба, причмненногог животному миру.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, лесопромышленными организациями в 2017 году на законных основаниях проводились рубки древесины на площади 2 тысячи 134,19 га по договорам аренды лесных участков в Казачинско-Ленском районе. Учитывая, что лес является компонентом природной экосистемы, естественной средой обитания животного мира, лесозаготовительная деятельность неизбежно влечет миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории.

В связи с чем действующим законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. При этом тот факт, что вырубка леса проводилась законно, значения не имеет, так как правомерные рубки не исключают причинение вреда компонентам природной среды.

Согласно утвержденной методике исчисления размера ущерба министерством лесного комплекса Иркутской области рассчитана сумма выплаты в размере 2 млн 166 тысяч рублей. Для ее компенсации прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме. Эта сумма ущерба должна быть взыскана с трех лесозаготовителей.

Денежные средства по судебным решениям будут зачислены в бюджет муниципального района и направятся на компенсационные экологические мероприятия.