С начала 2018 года предприниматели Приангарья заплатили 1,36 млн рублей штрафов за нарушения ветзаконодательства

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За 11 месяцев 2018 года предприниматели Приангарья заплатили 1,36 млн рублей штрафов за нарушения ветеринарного законодательства.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, состоялось последнее в этом году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области под руководством заместителя председателя правительства Приангарья Антона Логашова.

В том числе, о постоянном государственном ветеринарном надзоре за объектами, находящимися под контролем госветслужбы, включая оборот пищевых продуктов животного происхождения промышленной выработки, рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Борис Балыбердин.

По его словам, за 11 месяцев проведено 295 инспекционных проверок, по результатам надзорных мероприятий выявлено 143 нарушения ветеринарного законодательства, возбуждено 151 дело об административном правонарушении в области ветеринарии; вынесено 166 постановлений об административном наказании. Наложено административных штрафов на общую сумму 1,36 млн рублей.