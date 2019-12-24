Сбербанк провел в Тулуне круглый стол для местных предпринимателей

Тулун, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк 24 декабря состоялся круглый стол с участием представителей банка, местной администрации и предпринимательского сообщества муниципалитета. Стороны обсудили механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба банка. По данным региональных властей, в подтопленных районах зоны ЧС минувшим летом оказались более 400 предпринимателей, ущерб их бизнесу оценивался в 1,6 миллиарда рублей. В помощь пострадавшим Сбербанком был разработан ряд мер поддержки, в частности – введен особый порядок по реструктуризации ранее выданных кредитов. Пострадавшим предпринимателям было предложено: снижение процентных ставок по кредитам на срок действия кредитного обязательства до уровня действующих процентных ставок (если % ставка по кредитному обязательству заемщика была выше действующих в банке);

установление льготного периода по кредиту – перенос платежей на 12 месяцев и прощение процентных платежей, которые накопятся за этот период;

увеличение общего срока кредитования в рамках реструктуризации по кредитам на период до 24 месяцев. По данным на 24 декабря, предложением Сбербанка воспользовались 45 предпринимателей, им была одобрена реструктуризация на общую сумму кредитов – 96 миллионов рублей. С 1 июля 2019 года Сбербанке также было открыто 234 расчетных счета для пострадавших предпринимателей, на эти счета им перечислялись субсидии. Весь период действия режима ЧС банк продолжал и выдачу кредитов на развитие бизнеса – с 1 июля 2019 года предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории зоны ЧС было выдано 33 кредита на сумму 51 миллион рублей. Целью организованного «круглого стола» стало обсуждение результатов реализации мер поддержки предпринимателей и предложений по дополнительным решениям дальнейшего взаимодействия. – Сбербанк заинтересован в развитии экономического потенциала Тулуна и других территорий, пострадавших от ЧС. Малый бизнес и индивидуальные предприниматели здесь оказывают значительную поддержку муниципальным бюджетам и важным социальным решениям. Предпринимательство создает и значительное число рабочих мест, поэтому нашей целью сегодня в Тулуне был активный и продуктивный диалог о том, как и в каких направлениях Сбербанк может и дальше поддерживать данную территорию, – подчеркнул заместитель управляющего Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк Сергей Слиган. Отдельной темой обсуждения на «круглом столе» стала информация о статусе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который был присвоен Тулуну постановлением правительства РФ 16 декабря 2019 года. Мэр города Юрий Карих и его зам рассказали предпринимателям Тулуна об условиях работы и мерах государственной поддержки для резидентов ТОСЭР, а представители Сбербанка проинформировали о порядке работы банка с этой категорией бизнес-компаний и предприятий. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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