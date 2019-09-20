Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой

Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 19 сентября Сбербанк запустил промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Ставка по промовкладу составляет: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% – от 9 до 12 месяцев; 5,75% – 12 месяцев, сообщает пресс-служба банка.

Минимальная сумма промовклада – 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.

Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.

– Мы предоставляем клиентам отличную возможность увеличить свои накопления, воспользовавшись нашим осенним промовкладом с повышенной процентной ставкой. Удобно, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» открыть вклад можно всего за несколько секунд – посещать отделение для этого не нужно, – отметил директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сергей Широков.