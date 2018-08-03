Сергей Брилка отметил низкую занятость молодежи Приангарья в социальной сфере

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Трудоустройство молодежи и формирование кадрового резерва молодых специалистов в различных сферах экономики и социальной сферы Приангарья – это вклад в формирование трудового потенциала Иркутской области. Об этом заявил спикер ЗС Сергей Брилка, комментируя ситуацию в сфере занятости молодежи, сложившуюся в регионе. Согласно социологическим исследованиям, проведенным среди работающей молодежи Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет, каждый третий опрошенный занят в сфере торговли. И только 7% респондентов работают на производстве, а 14% – в социальной сфере. – Низкий процент трудоустройства молодежи в социальной сфере во многом связан с невысокой заработной платой молодых специалистов, например, в том же образовании, – отметил Сергей Брилка. – Сегодня в этой сфере наблюдается сложная ситуация с дифференциацией оплаты труда, когда технический персонал с опытом работы уже получает больше, чем начинающий педагог. Необходимо рассмотреть бюджетную возможность устранить этот перекос, повысив зарплату молодым специалистам, тем самым удержав их в школе и сформировав кадровый задел на будущее». Кроме того, спикер отметил важность профориентационной работы с молодежью, сообщает пресс-служба облпарламента. – Сегодня каждый третий выпускник вуза в Иркутской области работает не по специальности. Вместе с тем, наши промышленные предприятия привлекают на работу сотрудников из других регионов. Это еще раз демонстрирует важность повышения в регионе престижа технический профессий, и работу эту нужно начинать еще со школы, внедряя систему непрерывного специализированного образования, – подчеркнул Сергей Брилка. Он напомнил, что во время визита депутатов в Усть-Кут представители Иркутской нефтяной компании выступили с инициативой проводить экскурсии для школьников на производство. Такая форма профориентационной работы с подростками, по оценке спикера, очень важна в территориях, делающих ставку на развитие промышленности, к которой сегодня как раз и относится Усть-Кут. – Это одна из мер для формирования кадрового потенциала специалистов, постоянно проживающих в территории, взамен вахтовиков, – акцентировал Сергей Брилка. Также спикер отметил важность работы, проводимой службой занятости населения для трудоустройства молодежи. По данным экспертов, именно службы занятости и кадровые агентства молодежь Приангарья относит к наиболее эффективным субъектам помощи по трудоустройству. Сергей Брилка призвал работодателей региона активно работать с этими службами, в том числе, в части привлечения на вакансии молодых специалистов. Также, подчеркивая важность достаточно высокого уровня оплаты труда, молодежь сегодня отмечает готовность работать за меньшие деньги при условии соблюдения других параметров – наличия возможности для повышения профессионального опыта и профессионального роста, при условии комфорта внутри коллектива и главное – при условии общего улучшения качества жизни. – Сегодня молодые специалисты очень мобильны. Они сравнивают уровень зарплат в нашем регионе и, допустим, в Москве. Зачастую сравнение не в нашу пользу. Среди причин, которые при таких условиях могут быть аргументом для того, чтобы остаться в родном городе, на первом месте у молодежи – общее качество жизни. Именно поэтому депутатский корпус Законодательного собрания выступает за то, чтобы все изменения, происходящие в экономике региона, способствовали повышению качества жизни населения, – сказал Сергей Брилка. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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